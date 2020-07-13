Оплачивать покупки ВКонтакте теперь можно банковской картой

Функция доступна в сообществах, где подключён «Магазин 2.0». Клиенту достаточно оформить заказ товара, нажать «Оплатить» и ввести данные банковской карты. Продавец получит деньги прямо на расчётный счёт. Если платёж принимает физлицо, то покупатель сможет сделать перевод с баланса финансовой экосистемы VK Pay.

Продавец также может указать минимальную стоимость заказа и скидку, которую клиент получит при онлайн-оплате. Помимо этого, покупатель по-прежнему может выбрать вариант «Без оплаты» — пригодится, если хочется сначала обсудить детали заказа и только потом перевести деньги за товар. В этом случае завершить платёж можно будет позже, из карточки заказа.

Ирина Денежкина, директор по электронной коммерции ВКонтакте:

«Многие продавцы с нетерпением ждали возможность оплачивать заказы с помощью банковских карт. Поэтому мы расширили функциональность VK Pay — теперь она позволяет проводить платежи не только с баланса кошелька, но и с банковской карты. Нововведение стало ещё одним шагом в сторону развития нашей экосистемы для e-commerce. Ранее мы добавили функцию доставки через СДЭК и Boxberry, полностью обновили „Магазин“, разработали новые форматы рекламы — например автопродвижение товаров. Эти инструменты помогут бизнесу успешно продавать свои товары ВКонтакте и получать ещё больше покупателей».