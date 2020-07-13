Под Нижним Тагилом на торги выставили многоэтажку, в которой живут 100 семей

Дом площадью 4 761,6 квадратных метров находится на улице Володарского, 29 и является общежитием. В доме прописан 61 человек, проживает там более 100 семей.

Начальная цена объекта более 51 миллиона рублей, торги пройдут 3 августа. Здание было общежитием Баранчинского электромеханического завода. Оно было предоставлено в качестве залога по кредиту, который выдал банк заводу. Предприятие не выплатило кредит, и дом перешел к банку в счет его погашения.