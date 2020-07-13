Под Нижним Тагилом на торги выставили многоэтажку, в которой живут 100 семей
Сегодня, 19:58ОбществоФото: сайт РАД
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В посёлке Баранчинский под Нижним Тагилом на торги выставили пятиэтажный дом, в котором проживает более 100 семей. Дом продают в рамках банкротства «Уралтрансбанка», пишет Znak.
Сюжеты: Нижний Тагил
Дом площадью 4 761,6 квадратных метров находится на улице Володарского, 29 и является общежитием. В доме прописан 61 человек, проживает там более 100 семей.
Начальная цена объекта более 51 миллиона рублей, торги пройдут 3 августа. Здание было общежитием Баранчинского электромеханического завода. Оно было предоставлено в качестве залога по кредиту, который выдал банк заводу. Предприятие не выплатило кредит, и дом перешел к банку в счет его погашения.
Напомним, «Уралтрансбанк» проходит процедуру банкротства. Общежитие давно стало собственностью банка и юридических оснований, чтобы оспорить эту сделку, у конкурсного управляющего нет.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей