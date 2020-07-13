Вынесли шесть газовых балоннов: в Екатеринбурге сгорел производственный склад

Сообщается, что около восьми часов вечера десятого июля спасателям поступил сигнал о возгорании в производственном помещении по улице Полевая, 76 на севере Екатеринбурга.

Площадь пожара, по данным пресс-службы ГУ МЧС России по Свердловской области, составила около восьмисот квадратных метров. Уточняется, что в тушении принимали участие 19 пожарных автомобилей и 60 человек личного состава спасателей.

Осложнения при тушении были вызваны дальностью расположения источника водоснабжения, иными словами, спасателям приходилось использовать источник воды, находящийся более, чем в километре от места происшествия.

Из здания также были вынесены шесть газовых баллонов. Кроме того, в помещении находились несколько ёмкостей с техническим маслом, на которые удалось не допустить распространения огня.

Отмечается, что пожар был потушен в половине второго ночи следующего дня. В данным момент причины возгорания выясняются. Пострадавших нет.