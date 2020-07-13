В Екатеринбурге закрыли шесть летних веранд из-за сотрудников без масок
Сегодня, 19:18ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Екатеринбурге шесть летних веранд ресторанов закрыли из-за нарушений санитарных норм по борьбе с коронавирусом. Об этом на своей странице в instagram рассказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
Сюжеты: Екатеринбург, Коронавирус
По словам губернатора, все шесть ресторанов были закрыты по одной и той же причине: отсутствие масок у сотрудников.
Понимаю, на улице очень жарко и тяжело всю смену быть в маске. Но пандемия коронавируса никуда не исчезла, масочный режим никто не отменял, написал Куйвашев.
Напомним, что летние веранды кафе и ресторанов начали работу 1 июля. Им было предписало соблюдать правила Роспотребнадзора по предупреждению распространения коронавируса. Летним верандам Куйвашев разрешил работать только в Екатеринбурге, в остальных городах региона все еще действует запрет.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей