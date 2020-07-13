В Екатеринбурге закрыли шесть летних веранд из-за сотрудников без масок

По словам губернатора, все шесть ресторанов были закрыты по одной и той же причине: отсутствие масок у сотрудников.

Понимаю, на улице очень жарко и тяжело всю смену быть в маске. Но пандемия коронавируса никуда не исчезла, масочный режим никто не отменял, написал Куйвашев.