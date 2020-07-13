В Нижнем Тагиле отменили этапы Кубка России по прыжкам на лыжах с трамплина

Соревнования должны были начаться 14 июля, однако было принято решение отменить их, сообщил директор «Аиста» Яков Миленький. Также Миленький сообщил, что ближайшим запланированным стартом являются всероссийские старты «Малахитовая шкатулка», которые должны будут состояться в конце июля.

Сообщается, что сам «Аист» осле перерыва возобновил работу 2 июля. В данный момент для пользования открыты спортивные площадки и лыжероллерные трассы.