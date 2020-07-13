В Нижнем Тагиле отменили этапы Кубка России по прыжкам на лыжах с трамплина
Сегодня, 19:37ОбществоФото: pixabay.com
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Первые два этапа Кубка России по прыжкам на лыжах с трамплина не состоятся на спортивном комплексе «Аист», расположенном в Нижнем Тагиле, сообщает «Областная газета».
Сюжеты: Нижний Тагил
Соревнования должны были начаться 14 июля, однако было принято решение отменить их, сообщил директор «Аиста» Яков Миленький. Также Миленький сообщил, что ближайшим запланированным стартом являются всероссийские старты «Малахитовая шкатулка», которые должны будут состояться в конце июля.
Сообщается, что сам «Аист» осле перерыва возобновил работу 2 июля. В данный момент для пользования открыты спортивные площадки и лыжероллерные трассы.
Напомним, что в марте этого года до особого распоряжения указом губернатора в регионе были запрещены все спортивно-массовые мероприятия в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19.
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