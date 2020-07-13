В полиции прокомментировали потасовку у больницы в Краснотурьинске

Ранее в соцетсях появилась информация о том, что больного со сломанной пяткой попросили подождать на улице, когда в больнице закончится дезинфекция. Однако потом его не пустили в отделение. Охранник вызвал ЧОП, поскольку мужчина и его супруга пытались войти в помещение. После этого к ним вышел нетрезвый человек в медицинском халате, ругающийся матом. Он взял женщину за горло и начал нецензурно выражаться.