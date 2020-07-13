В полиции прокомментировали потасовку у больницы в Краснотурьинске
Сегодня, 22:14ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Полиция Краснотурьинска прокомментировала инцидент, произошедший в одной из больниц города, когда между пациентом со сломанной пяткой и врачом чуть не произошла драка.
Как рассказал начальник МО МВД России «Краснотурьинский» Валерий Стребков, полиция провела проверку. По ее результатам вынесено определение об отказе.
Стороны конфликтной ситуации претензий друг к другу не имеют, пояснили в МВД.
Ранее в соцетсях появилась информация о том, что больного со сломанной пяткой попросили подождать на улице, когда в больнице закончится дезинфекция. Однако потом его не пустили в отделение. Охранник вызвал ЧОП, поскольку мужчина и его супруга пытались войти в помещение. После этого к ним вышел нетрезвый человек в медицинском халате, ругающийся матом. Он взял женщину за горло и начал нецензурно выражаться.
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