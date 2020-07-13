Вылетел в кювет: под Нижним Тагилом водитель бетоновоза погиб в ДТП
Сегодня, 10:19ОбществоФото: МУ МВД "Нижнетагильское"
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В пригороде Нижнего Тагила произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб человек, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Нижнетагильское».
Сюжеты: Нижний Тагил
Инцидент произошел в ночь на 13 июля на 31-м километре дороги «Нижний Тагил — Висимо-Уткинск — Усть-Утка». Сотрудниками ГИБДД было выяснено, что водителем бетоновоза «Камаз», не справившимся с управлением, был допущен съезд автомобиля с дороги, в следствие которого произошло опрокидывание в кювет по ходу движения.
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Известно, что водитель 1965 года рождения скончался на месте происшествия до приезда кареты скоро помощи. Водительский стаж погибшего мужчины составляет семь лет. В текущем году он дважды привлекался к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения.
Напомним, что вчера, при столкновении двух легковых автомобилей в Нижнем Тагиле, пострадали два человека.
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