Вылетел в кювет: под Нижним Тагилом водитель бетоновоза погиб в ДТП

Инцидент произошел в ночь на 13 июля на 31-м километре дороги «Нижний Тагил — Висимо-Уткинск — Усть-Утка». Сотрудниками ГИБДД было выяснено, что водителем бетоновоза «Камаз», не справившимся с управлением, был допущен съезд автомобиля с дороги, в следствие которого произошло опрокидывание в кювет по ходу движения.

Известно, что водитель 1965 года рождения скончался на месте происшествия до приезда кареты скоро помощи. Водительский стаж погибшего мужчины составляет семь лет. В текущем году он дважды привлекался к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения.