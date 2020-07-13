«Завтра будут распинать вас»: Сергий ответил на подозрения в насилии над детьми

Романов в своем видео заявил, что в Среднеуральский женский монастырь «рвутся волки-оборотни» из различных светских и церковных органов для расследования фактов возможного применения насилия, в том числе сексуального, по отношению к детям, воспитывающихся при монастыре.

Николай Романов обвиняет средства массовой информации в распространении недостоверной, по его мнению, информации. Сам бывший священник всячески отрицает возможные случаи насилия над детьми, приводя в пример различные цитаты из библии.

Также схимонах называет «позорным» насилие над детьми, сообщая о том, что в монастыре осуществлялся строгий, по его мнению, контроль над воспитательным процессом, возложенный на игуменью Варвару (Крыгину) и монахиню Нину (Крыгину).

Романов в своем обращении призвал людей написать заявления на руководителей различных государственных инстанций, поскольку они, по его мнению, получили «грязные» указания по расследованию возможных случаев насилия над детьми.

В послании также было сделано заявление о том, что «сегодня распинают монастырь — завтра будут распинать вас».

Напомним, в последнем обращении Сергий (Николай Романов) предложил президенту России Владимиру Путину сложить полномочия и передать их самому схимонаху для «наведения порядка».