«Завтра будут распинать вас»: Сергий ответил на подозрения в насилии над детьми
Скандальный схимонах Сергий (Романов) вновь записал видеообращение, в котором ответил на на обвинения в оказании насильственных действий по отношению к детям, которое можно увидеть на канале блогера Всеволода Могучева в YouTube.
Романов в своем видео заявил, что в Среднеуральский женский монастырь «рвутся волки-оборотни» из различных светских и церковных органов для расследования фактов возможного применения насилия, в том числе сексуального, по отношению к детям, воспитывающихся при монастыре.
Николай Романов обвиняет средства массовой информации в распространении недостоверной, по его мнению, информации. Сам бывший священник всячески отрицает возможные случаи насилия над детьми, приводя в пример различные цитаты из библии.
Также схимонах называет «позорным» насилие над детьми, сообщая о том, что в монастыре осуществлялся строгий, по его мнению, контроль над воспитательным процессом, возложенный на игуменью Варвару (Крыгину) и монахиню Нину (Крыгину).
Романов в своем обращении призвал людей написать заявления на руководителей различных государственных инстанций, поскольку они, по его мнению, получили «грязные» указания по расследованию возможных случаев насилия над детьми.
В послании также было сделано заявление о том, что «сегодня распинают монастырь — завтра будут распинать вас».
Напомним, в последнем обращении Сергий (Николай Романов) предложил президенту России Владимиру Путину сложить полномочия и передать их самому схимонаху для «наведения порядка».
Также стоит отметить, что Романов находит поддержку сред известных людей: артистка Мария Шукшина заявила, что начинает снимать фильм о Сергии, которого она называет единственным представителем церкви, который борется с цифровизацией.