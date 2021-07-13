200 миллионов направят на переселение из ветхого и аварийного жилья в Нижнем Тагиле

200 миллионов направят на переселение из ветхого и аварийного жилья в Нижнем Тагиле
200 миллионов направят на переселение из ветхого и аварийного жилья в Нижнем Тагиле
Сегодня, 10:11ОбществоФото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила
Порядка 200 миллионов планируется направить на переселение из ветхого и аварийного жилья в Нижнем Тагиле. Новые квартиры к концу 2021 года получат свыше 330 тагильчан.

Более 190 миллионов рублей на эти цели Нижнему Тагилу выделено из областного бюджета в рамках адресной программы «Переселение граждан на территории Свердловской области из аварийного жилищного фонда в 2019–2025 годах». Еще около 7 миллионов рублей выделено из городского бюджета, сообщает пресс-служба мэрии.

Всего в текущем году администрация планирует расселить 134 квартиры, признанные не пригодными для жилья.

25 новых квартир общей стоимостью 41 миллион рублей тагильчане получат в строящемся доме на улице Новострой, 21.

Полностью возведена конструкция дома. Решены все вопросы по фасаду. Сделана кровля на 90 процентов. Проведено тепло. Установлена сантехника, электрика. Подходим к завершающему этапу — чистовой отделке квартир, рассказал главный инженер ООО «Специализированное ремонтно-строительное управление» Сергей Андреев в ходе встречи с главой города Владиславом Пинаевым.

Фото:пресс-служба администрации Нижнего Тагила

Градоначальник отметил, что заехать в новые квартиры люди смогут уже в этом году.

Нижний Тагил находится в лидерах по реализации региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилфонда, прокомментировал Пинаев.

Напомним, во втором квартале 2021 года на 2,5 тысячи рублей подорожал квадратный метр жилья в Нижнем Тагиле.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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