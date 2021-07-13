Беременных женщин из Серова будут отправлять рожать в Краснотурьинск

Беременных женщин из Серова будут отправлять рожать в Краснотурьинск
Беременных женщин из Серова будут отправлять рожать в Краснотурьинск
Сегодня, 15:16ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
В городской больнице Серова внепланово было закрыто акушерское отделение до особого распоряжения. Женщин отправят рожать в Краснотурьинск.

Приказ об оказании медпомощи беременным, роженицам и родильницам во время закрытия роддома был подписан главой минздрава Свердловской области Андреем Карловым.

Принимать в закрытом роддоме будут только нетранспортабельных пациенток. Женщины низкой и средней групп риска будут отправлять в Краснотурьинск.

В приказе минздрава также указывается необходимость обеспечения медицинской помощи беременным женщинам, роженицам и родильницам средней группы риска Верхотурского района, а также низкой и средней группы риска Серовского городского округа, Гаринского городского округа и Сосьвинского городского округа.

Напомним, что в 2020 году роддом в Серове уже временно закрывался из-за распространения коронавируса. Сейчас освободившиеся койки в больнице могут использовать под ковид-пациентов.

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