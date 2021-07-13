Беременных женщин из Серова будут отправлять рожать в Краснотурьинск

Приказ об оказании медпомощи беременным, роженицам и родильницам во время закрытия роддома был подписан главой минздрава Свердловской области Андреем Карловым.
Принимать в закрытом роддоме будут только нетранспортабельных пациенток. Женщины низкой и средней групп риска будут отправлять в Краснотурьинск.
В приказе минздрава также указывается необходимость обеспечения медицинской помощи беременным женщинам, роженицам и родильницам средней группы риска Верхотурского района, а также низкой и средней группы риска Серовского городского округа, Гаринского городского округа и Сосьвинского городского округа.
Напомним, что в 2020 году роддом в Серове уже временно закрывался из-за распространения коронавируса. Сейчас освободившиеся койки в больнице могут использовать под ковид-пациентов.