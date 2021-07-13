Благоустройство за ДК «Юбилейный» в Тагиле не остановят из-за найденных останков

Несмотря на обнаруженное захоронение, которое может принадлежать представителю рода Демидовых, благоустройство в парке за ДК «Юбилейный» в Нижнем Тагиле будет продолжено.

По словам главы города Владислава Пинаева, работы по установлению принадлежности останков, найденных за ДК «Юбилейный» в Нижнем Тагиле, никак не повлияют на начавшееся благоустройство сквера. Мы внесем некоторые изменения в проект, выделим этот участок. Затем продолжим запланированные работы по благоустройству в рамках национального проекта. Возможно, проведем какие-то дополнительные работы, пояснил TagilCity.ru Пинаев. Также мэр отметил, что в 2022 году планируется привести в порядок фасады ДК, чтобы их плачевное состояние не омрачало вид благоустроенной территории. «Это Божий случай»: Россель рассказал о найденном захоронении Демидовых в Тагиле 7 Фото Бывший губернатор Свердловской области Эдуард Россель побывал на месте предполагаемого захоронения Демидовых за ДК «Юбилейный» в Нижнем Тагиле. Напомним, в скором времени геофизики должны определить, кому принадлежат останки, найденные за ДК «Юбилейный» в Нижнем Тагиле, и является ли захоронение частью фамильного склепа Демидовых. Найденное захоронение за ДК «Юбилейный» в Нижнем Тагиле будет исследовано

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