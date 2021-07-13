Более 400 тысяч рублей заплатит УК за пожар в квартире в Первоуральске

По решению суда управляющая компания ПМУП «Единый расчетный центр» из Первоуральска обязана выплатить более 400 тысяч рублей в связи с ненадлежащим исполнением своих обязанностей, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.
283 тысячи УК должна выплатить за урон имуществу, причиненный в результате пожара в апреле 2020 года на улице Ватутина. Эксперты установили, что причиной возгорания в квартире стал аварийный режим работы электросети.
Еще 140 тысяч рублей обслуживающая организация заплатит в виде штрафа.
Напомним, жительница поселка Верхняя Синячиха отсудила у водителя «КАМАЗа» компенсацию морального ущерба в размере 750 тысяч за ДТП.