ЕВРАЗ НТМК привлечен к ответственности из-за состояния мостов в Нижнем Тагиле

ЕВРАЗ НТМК привлечен к ответственности из-за состояния мостов в Нижнем Тагиле
ЕВРАЗ НТМК привлечен к ответственности из-за состояния мостов в Нижнем Тагиле
Сегодня, 21:43ОбществоФото: группа "Тагил без ям" "ВКонтакте"
ЕВРАЗ НТМК привлечен к дисциплинарной ответственности в виде замечания после обращения общественников в транспортную прокуратуру. Они потребовали провести проверку содержания железнодорожных мостов, проходящих над улицей Индустриальная

В процессе проверки специалисты транспортной прокуратуры подтвердили факт ненадлежащего содержания железнодорожных мостов и выдали собственнику предписание с указанием устранить все замечания в установленные сроки, сообщается в группе «Тагил без ям» «ВКонтакте».

Во время проверки было выявлено, что кусты и деревья, по заявлению активистов растущие на мостах, отсутствуют, однако корневые системы ликвидированы не были. В ходе осмотра моста Западная — Смычка были выявлены свежие повреждения, сколы, также нарушен слой гидроизоляции. Не была организована система водоотвода. На это указывали мокрые пятна. Прокуратура подтвердила и довод о свисании тросов и проводов.

Факт того, что на бетонных конструкциях местами торчит арматура, подтвержден не был, однако прокуратура зафиксировала отклонение бортов откосов в сторону проезжей части и тротуара, на котором имеются участки с оголенной арматурой.

Исходя из материалов проверки, которые подготовила транспортный прокурор старший советник юстиции Марина Викторовна Масленникова, все нарушения должны быть устранены до 1 ноября 2021 года.

Также в управлении городским хозяйством администрации Нижнего Тагила прошло совещание, члены которого обсудили коммуникации, размещенные на мосту, и вопрос содержания дорожных знаков. Было принято решение, что необходимо маркировать сети и провести демонтаж недействующих сетей в пределах моста.

Фото: группа "Тагил без ям" "ВКонтакте"

Напомним, ремонт моста на Циолковского в Нижнем Тагиле, который был закрыт для движения с 12 мая, планируется завершить в октябре.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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