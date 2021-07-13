ЕВРАЗ НТМК привлечен к ответственности из-за состояния мостов в Нижнем Тагиле

ЕВРАЗ НТМК привлечен к дисциплинарной ответственности в виде замечания после обращения общественников в транспортную прокуратуру. Они потребовали провести проверку содержания железнодорожных мостов, проходящих над улицей Индустриальная

В процессе проверки специалисты транспортной прокуратуры подтвердили факт ненадлежащего содержания железнодорожных мостов и выдали собственнику предписание с указанием устранить все замечания в установленные сроки, сообщается в группе «Тагил без ям» «ВКонтакте». Во время проверки было выявлено, что кусты и деревья, по заявлению активистов растущие на мостах, отсутствуют, однако корневые системы ликвидированы не были. В ходе осмотра моста Западная — Смычка были выявлены свежие повреждения, сколы, также нарушен слой гидроизоляции. Не была организована система водоотвода. На это указывали мокрые пятна. Прокуратура подтвердила и довод о свисании тросов и проводов. Факт того, что на бетонных конструкциях местами торчит арматура, подтвержден не был, однако прокуратура зафиксировала отклонение бортов откосов в сторону проезжей части и тротуара, на котором имеются участки с оголенной арматурой. Исходя из материалов проверки, которые подготовила транспортный прокурор старший советник юстиции Марина Викторовна Масленникова, все нарушения должны быть устранены до 1 ноября 2021 года. Также в управлении городским хозяйством администрации Нижнего Тагила прошло совещание, члены которого обсудили коммуникации, размещенные на мосту, и вопрос содержания дорожных знаков. Было принято решение, что необходимо маркировать сети и провести демонтаж недействующих сетей в пределах моста. Фото: группа "Тагил без ям" "ВКонтакте" Напомним, ремонт моста на Циолковского в Нижнем Тагиле, который был закрыт для движения с 12 мая, планируется завершить в октябре. Ремонт моста на Циолковского в Нижнем Тагиле планируется завершить в октябре

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter