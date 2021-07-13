Хабаровский край подготовлен к паводку

Такое решение оказалось эффективным. Паводок не нанес урон Хабаровскому краю. Об этом пишет khabarovsk.md.
Михаил Дегтярев произнес слова благодарности в адрес людей, помогавших готовиться к отражению наводнения. Отличная новость заключается в том, что уровень подъема воды не достиг опасных отметок.
Большое спасибо нужно сказать спасателям, городским и районным чиновникам, а также всем службам. На данный момент необходимо начинать готовиться к пику паводка, который ожидается в конце августа - начале сентября, подчеркнул глава региона.
Михаил Дегтярев распорядился подготовить населенные пункты и инфраструктурные объекты к противостоянию стихии заранее. Члены оперативного штаба представили план для всех муниципалитетов. Здесь имеется в виду полный комплекс мер, которые надо вводить при достижении водой определенных значений.
Врио губернатора потребовал организовать полную ревизию защитных сооружений во всех 17 муниципалитетах, где есть угроза затопления. Готовить пункты временного размещения начали еще до начала наводнения.
Заблаговременная реакция и своевременная подготовка властей Хабаровского края к повышению уровня воды на Амуре позволили избежать тяжких последствий. Паводок в Хабаровске прошел без последствий для социальных учреждений, жилых домов и промышленных объектов. В Комсомольске-на-Амуре пик наводнения ждут 20 и 21 июля. Краевые и местные власти держат ситуацию под контролем. Мониторинг уровня воды ведется каждый день.
Подобный регламент подготовки к приходу большой воды правительство Хабаровского края собирается применить в августе и сентябре.