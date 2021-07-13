Хабаровский край подготовлен к паводку

Заблаговременная реакция и своевременная подготовка властей Хабаровского края к повышению уровня воды на Амуре позволили избежать тяжких последствий. Паводок в Хабаровске прошел без последствий для социальных учреждений, жилых домов и промышленных объектов. В Комсомольске-на-Амуре пик наводнения ждут 20 и 21 июля. Краевые и местные власти держат ситуацию под контролем. Мониторинг уровня воды ведется каждый день.