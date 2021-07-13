Инфляция в РФ достигла максимального за 5 лет уровня

Инфляция в РФ достигла максимального за 5 лет уровня
Инфляция в РФ достигла максимального за 5 лет уровня
Сегодня, 14:31ОбществоФото: pxhere.com
Согласно прогнозу Банка России, инфляция в нашей стране по итогам 2021 года может быть в пределах 4,7-5,2%. В июне она достигла 6,5% — это максимальный уровень с 2016 года

Как сообщает oilcapital.ru, в июне цены на продовольствие в России выросли на 7,9% в годовом выражении, непродовольственные товары подорожали на 7,04%, а услуги — на 3,95%. Таким образом, наблюдается рост инфляции. По сравнению с маем текущего года она выросла на 0,69%, а за весь 2021 год рост составил 4,19%.

11 мая на пресс-конференции руководитель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что осенью в РФ инфляция пойдет на спад. При этом к уровню 4% она вернется только во 2 полугодии следующего года. После этого инфляция в Российской Федерации будет держаться примерно такого же уровня.

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