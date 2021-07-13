Конфигурация газопровода изменена из-за строительства моста через Тагильский пруд

Кроме того, построили 4 новых участка газопровода длиной от 40 до 600 метров и осуществили их врезку в действующую сеть. Также выполнили ликвидацию четырёх газовых колодцев, заменив их на новые и безопасные краны подземного исполнения. В микрорайоне Выя меняют оборудование трёх газораспределительных пунктов и ликвидируют семь газовых колодцев, а также меняют 3 шкафных газораспределительных пунктов на улицах Носова, Жданова и Верескова.