Контракт на ремонт спортплощадки в школе № 13 Нижнего Тагила передан «Уралспецтрансу»

На участие в аукционе была подана одна заявка, закупка признана несостоявшейся. Генеральным подрядчиком выступал МУП «Тагилдорстрой». Сумма контракта составила 19,4 миллиона рублей.
ООО «Уралспецтранс» зарегистрировано в 2018 году в Нижнем Тагиле. Директором организации является Александр Белов. Основной вид деятельности предприятия — аренда и лизинг строительных машин и оборудования.
Субподрядчику нужно благоустроить площадь размером 7,6 тысячи квадратных метров и озеленить 2,9 тысячи квадратных метров. Кроме того, необходимо сохранить две уже существующие площадки — футбольное и баскетбольное поля.
Согласно техзадания, нужно оборудовать поле для мини-футбола, беговую дорожку, площадки для воркаута и воллейбола, яму приземления для прыжков, а также полосу препятствий.
Напомним, аукцион на обустройство спортплощадки в школе № 13 на улице Щорса, 8 выиграл МУП «Тагилдорстрой». Работы проводятся в рамках муниципальной программы «Развитие системы образования до 2024 года».