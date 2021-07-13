Место предполагаемого склепа Демидовых может стать знаковым для Нижнего Тагила

Возможность такого развития событий не отрицает глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев. Во вторник 13 июля он побывал на месте найденного захоронения в сквере за ДК «Юбилейный» вместе в бывшим губернатором Свердловской области Эдуардом Росселем.
Как отметил мэр города, Демидовы многое значат для Нижнего Тагила и необходимо сделать так, чтобы это место (если будут найдены еще захоронения и подтвердится их принадлежность к известному роду промышленников) стало знаковым для горожан.
Конечно, нужно подумать, что тут сделать. Это место некого преклонения и я не исключаю вариант, что ко Дню города можно будет сделать возложение цветов в память о династии. Но, в первую очередь, необходимо изъять все останки, идентифицировать их. Есть много вариантов развития. Если у нас реализуется проект по проектированию храма на месте заброшенной воинской части, то там будет заложена ниша, как наподобие Выйско-Никольской церкви. Понятно, что это будет уже не захоронение, но там можно предать земле останки после изучения, рассказал TagilCity.ru глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.
По его словам, главное сейчас, это определить, одиночное ли это захоронение или нет.
Напомним, в ближайшем будущем геофизики должны определить, кому принадлежат останки, найденные строителями за ДК «Юбилейный» 8 июля в Нижнем Тагиле, а также выяснить является ли захоронение частью фамильного склепа Демидовых.