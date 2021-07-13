Место предполагаемого склепа Демидовых может стать знаковым для Нижнего Тагила

Конечно, нужно подумать, что тут сделать. Это место некого преклонения и я не исключаю вариант, что ко Дню города можно будет сделать возложение цветов в память о династии. Но, в первую очередь, необходимо изъять все останки, идентифицировать их. Есть много вариантов развития. Если у нас реализуется проект по проектированию храма на месте заброшенной воинской части, то там будет заложена ниша, как наподобие Выйско-Никольской церкви. Понятно, что это будет уже не захоронение, но там можно предать земле останки после изучения, рассказал TagilCity.ru глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.