Настя Ивлеева поделилась с подписчиками откровенными фото с подругой из Екатеринбурга

Настя Ивлеева поделилась с подписчиками откровенными фото с подругой из Екатеринбурга
Настя Ивлеева поделилась с подписчиками откровенными фото с подругой из Екатеринбурга
Сегодня, 08:54ОбществоФото: Настя Ивлеева в Instagram
На фоне слухов о разводе с репером Элджеем Настя Ивлеева выложила в сеть откровенные фото с подругой, моделью из Екатеринбурга. Девушки вместе отдыхают в Греции.

В своем Instagram известная блогерша и телеведущая Настя Ивлеева опубликовала снимки с морского побережья, где отдыхает с брюнеткой из Екатеринбурга Дианой Коркуновой. Девушки позируют в полуобнаженном виде и снимают прогулки по пляжу.

Подписчики Ивлеевой, судя по комментариям под постом, который блогерша подписала: «Смотрим в светлое будущее», оказались шокированы откровенными кадрами. Поклонники задаются вопросом, правда ли Настя с Элджеем решили расторгнуть свой брак.

Не удивлюсь, если окажется, что эта красотка — ее девушка, прокомментировал один из подписчиков.

Напомним, в конце мая рэпер Элджей был задержан сотрудниками ГИБДД в состоянии алкогольного опьянения. На своем BMW вместе супругой Настей Ивлеевой он пытался скрыться от инспекторов на скорости 230 километров в час.

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