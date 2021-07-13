Настя Ивлеева поделилась с подписчиками откровенными фото с подругой из Екатеринбурга

На фоне слухов о разводе с репером Элджеем Настя Ивлеева выложила в сеть откровенные фото с подругой, моделью из Екатеринбурга. Девушки вместе отдыхают в Греции.

В своем Instagram известная блогерша и телеведущая Настя Ивлеева опубликовала снимки с морского побережья, где отдыхает с брюнеткой из Екатеринбурга Дианой Коркуновой. Девушки позируют в полуобнаженном виде и снимают прогулки по пляжу. Подписчики Ивлеевой, судя по комментариям под постом, который блогерша подписала: «Смотрим в светлое будущее», оказались шокированы откровенными кадрами. Поклонники задаются вопросом, правда ли Настя с Элджеем решили расторгнуть свой брак. Не удивлюсь, если окажется, что эта красотка — ее девушка, прокомментировал один из подписчиков. Напомним, в конце мая рэпер Элджей был задержан сотрудниками ГИБДД в состоянии алкогольного опьянения. На своем BMW вместе супругой Настей Ивлеевой он пытался скрыться от инспекторов на скорости 230 километров в час. Предлагал взятку сотрудникам ГИБДД: в пьяной езде подозревается рэпер Элджей

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