Настя Ивлеева поделилась с подписчиками откровенными фото с подругой из Екатеринбурга

В своем Instagram известная блогерша и телеведущая Настя Ивлеева опубликовала снимки с морского побережья, где отдыхает с брюнеткой из Екатеринбурга Дианой Коркуновой. Девушки позируют в полуобнаженном виде и снимают прогулки по пляжу.
Подписчики Ивлеевой, судя по комментариям под постом, который блогерша подписала: «Смотрим в светлое будущее», оказались шокированы откровенными кадрами. Поклонники задаются вопросом, правда ли Настя с Элджеем решили расторгнуть свой брак.
Не удивлюсь, если окажется, что эта красотка — ее девушка, прокомментировал один из подписчиков.
Напомним, в конце мая рэпер Элджей был задержан сотрудниками ГИБДД в состоянии алкогольного опьянения. На своем BMW вместе супругой Настей Ивлеевой он пытался скрыться от инспекторов на скорости 230 километров в час.