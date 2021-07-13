Найденное захоронение за ДК «Юбилейный» в Нижнем Тагиле будет исследовано

В скором времени геофизики должны определить, кому принадлежат останки, найденные за ДК «Юбилейный» в Нижнем Тагиле, и является ли захоронение частью фамильного склепа Демидовых.

Мэр Нижнего Тагила вместе с экс-губернатор Свердловской области Эдуардом Росселем 13 июля побывали на месте предполагаемого захоронения Демидовых в Нижнем Тагиле. Как отметил Владислав Пинаев, в ближайшее время будет заключен договор, в Тагил приедут геофизики, которые даже без раскопок смогут определить возможные пустоты в почве и, соответственно, узнать одиночное ли найденное захоронение или оно является частью фамильного склепа. Пока нельзя с уверенностью сказать, что это действительно часть склепа с останками Демидовых, который находился рядом с храмом. Какие-то выводы можно будет сделать после обследования геофизиками. Если рядом еще будут обнаружены еще захоронения, то, конечно, будем всерьез заниматься археологическими раскопками. Закончить необходимо до конца этого года, рассказал TagilCity.ru Владислав Пинаев. Он отметил, что будет сделано возможное, чтобы установить, кому именно принадлежат останки, а также найти возможных родственников. «Это Божий случай»: Россель рассказал о найденном захоронении Демидовых в Тагиле 7 Фото Бывший губернатор Свердловской области Эдуард Россель побывал на месте предполагаемого захоронения Демидовых за ДК «Юбилейный» в Нижнем Тагиле. Напомним, 8 июля в парке за ДК «Юбилейный» в Нижнем Тагиле была обнаружена мраморная плита и захоронение в ходе строительных работ. По предварительным данным, захоронение может быть частью фамильного склепа основателей города — Демидовых. Лучевая кость руки найдена на месте захоронения Демидовых в Нижнем Тагиле

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