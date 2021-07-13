Обещали помочь мигрантам: полицейские избежали срока за мошенничество в Екатеринбурге

За мошенничество с использованием своего служебного положения приговорены к штрафам бывшие сотрудники полиции Екатеринбурга. Они обещали помочь мигрантам избежать выдворения из страны за вознаграждение.

Приговор по уголовному делу в отношении бывшей полицейской Ларисы Наумовой 12 июля вынес Кировский районный суд Екатеринбурга. Женщина признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения) и приговорена к штрафу в размере 300 тысяч рублей. Ранее к штрафу в 150 тысяч рублей был приговорен второй участник мошеннической схемы — стажер Иван Кузнецов, работавший в дежурного дежурной части отдела полиции № 3 УМВД России по Екатеринбургу. Экс-полицейские были уличены в том, что за денежное вознаграждение обещали мигрантам избежать выдворения за пределы страны. Они предлагали заменить предусмотренное наказание за пребывание без разрешающих документов на административный штраф. В ходе расследования, начинающий полицейский сотрудничал со следствием. Уголовное дело в отношении Кузнецова было выделено в отдельное производство в связи с заключением им досудебного соглашения о сотрудничестве. Приговор не вступил в законную силу, отметили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. Напомним, в начале июня сотрудниками регионального ФСБ задержан по подозрению в получении взятки в крупном размере заместитель начальника одного из отделов УМВД по Екатеринбургу. Полицейский отстранен от службы и помещен под стражу в изолятор временного содержания. По подозрению в получении взятки задержан замначальника отдела УМВД Екатеринбурга

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