Обещали помочь мигрантам: полицейские избежали срока за мошенничество в Екатеринбурге

Обещали помочь мигрантам: полицейские избежали срока за мошенничество в Екатеринбурге
Обещали помочь мигрантам: полицейские избежали срока за мошенничество в Екатеринбурге
Сегодня, 15:42ОбществоФото: 1mediainvest.ru
За мошенничество с использованием своего служебного положения приговорены к штрафам бывшие сотрудники полиции Екатеринбурга. Они обещали помочь мигрантам избежать выдворения из страны за вознаграждение.

Приговор по уголовному делу в отношении бывшей полицейской Ларисы Наумовой 12 июля вынес Кировский районный суд Екатеринбурга. Женщина признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения) и приговорена к штрафу в размере 300 тысяч рублей.

Ранее к штрафу в 150 тысяч рублей был приговорен второй участник мошеннической схемы — стажер Иван Кузнецов, работавший в дежурного дежурной части отдела полиции № 3 УМВД России по Екатеринбургу.

Экс-полицейские были уличены в том, что за денежное вознаграждение обещали мигрантам избежать выдворения за пределы страны. Они предлагали заменить предусмотренное наказание за пребывание без разрешающих документов на административный штраф.

В ходе расследования, начинающий полицейский сотрудничал со следствием.

Уголовное дело в отношении Кузнецова было выделено в отдельное производство в связи с заключением им досудебного соглашения о сотрудничестве. Приговор не вступил в законную силу, отметили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Напомним, в начале июня сотрудниками регионального ФСБ задержан по подозрению в получении взятки в крупном размере заместитель начальника одного из отделов УМВД по Екатеринбургу. Полицейский отстранен от службы и помещен под стражу в изолятор временного содержания.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
судуголовное деломошенничествоштрафприговоробществополицейскийЕкатеринбург
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы