Одним из лидеров по пропавшим людям в 2021 году стал Нижний Тагил

В общей сложности поисковики «Лиза Алерт» обработали в текущем году уже 424 заявки о пропаже людей. Только за июнь в организацию поступило 97 тревожных сообщений от свердловчан, не знающих о местонахождении своих родных и близких.
По словам координатора поискового отряда Станислава Казакова, живыми были найдены 286 «потеряшек», при этом зафиксировано 44 летальных случая.
Чаще всего люди теряются в поселке Рефтинский под Асбестом, Первоуральске, Верхней Пышме и Нижнем Тагиле, передает слова представителя свердловского поискового отряда «Областная газета». Меньше всего граждан бесследно пропадает в Каменске-Уральском.
Напомним, в Североуральске прекращены поиски 24-летней Яны Балабановой, которая шла на свадьбу к знакомым и заблудилась в лесу.