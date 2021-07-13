Одним из лидеров по пропавшим людям в 2021 году стал Нижний Тагил

Одним из лидеров по пропавшим людям в 2021 году стал Нижний Тагил
Одним из лидеров по пропавшим людям в 2021 году стал Нижний Тагил
Сегодня, 09:28ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Нижний Тагил стал одним из городов региона, где чаще всего теряются люди. Всего в Свердловской области, по данным поискового отряда «Лиза Алерт», с начала 2021 года пропали более 420 человек.

В общей сложности поисковики «Лиза Алерт» обработали в текущем году уже 424 заявки о пропаже людей. Только за июнь в организацию поступило 97 тревожных сообщений от свердловчан, не знающих о местонахождении своих родных и близких.

По словам координатора поискового отряда Станислава Казакова, живыми были найдены 286 «потеряшек», при этом зафиксировано 44 летальных случая.

Чаще всего люди теряются в поселке Рефтинский под Асбестом, Первоуральске, Верхней Пышме и Нижнем Тагиле, передает слова представителя свердловского поискового отряда «Областная газета». Меньше всего граждан бесследно пропадает в Каменске-Уральском.

Напомним, в Североуральске прекращены поиски 24-летней Яны Балабановой, которая шла на свадьбу к знакомым и заблудилась в лесу.

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