Отели Московской области стали пользоваться повышенным спросом в летние месяцы

Отели и гостевые коттеджи Московской области этим летом пользуются повышенным спросом у отдыхающих. На данный момент забронировано свыше 90% номеров и гостевых домов в Подмосковье. Повышенный ажиотаж на бронирование мест для отдыха отметили даже в областном правительстве.

Как сообщает сайт 360tv.ru, временно исполняющий обязанности главы Министерства туризма Московской области Алексей Шимко отметил, что проживание практически во всех коттеджах и гостиницах на данный момент забронировано до конца августа. Шимко заявил, что Подмосковье открыто для отдыхающих, и туристы из многих уголков России уже оценили привлекательность, гостеприимность региона в летний сезон 2021. Шимко ссылается на динамику бронирования, указывая, что она движется к показателю 100%. Власти Подмосковья напоминают гостям региона, что при планировании отдыха необходимо позаботиться о прохождении двух этапов прививки от коронавируса, либо сдать тест на наличие антител в организме. Также в отелях и гостевых домах Московской области селиться более чем на три дня могут гости, которые предъявят отрицательный ПЦР-тест на COVID-19.

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