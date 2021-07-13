Откровенные фото блогерши и коронавирус у молодых. Итоги дня в Свердловской области

Бывший губернатор Свердловской области Эдуард Россель приехал в Нижний Тагил и побывал на месте предполагаемого захоронения Демидовых за ДК «Юбилейный». На выездном совещании присутствовали мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев и директор нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал» Эльвира Меркушева. Россель отметил, что останки будут извлечены и исследованы в современной лаборатории, в которой исследовались останки Романовых. Также он предложил построить храм на месте бывшей военной части и перезахоронить останки там. Пинаев рассказал, что работы по благоустройству парка остановлены не будут, только на месте раскопок.