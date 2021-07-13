Откровенные фото блогерши и коронавирус у молодых. Итоги дня в Свердловской области

Откровенные фото блогерши и коронавирус у молодых. Итоги дня в Свердловской области
Откровенные фото блогерши и коронавирус у молодых. Итоги дня в Свердловской области
Сегодня, 20:28ОбществоФото: Настя Ивлеева в Instagram
Рассказываем о главных событиях в Свердловской области за 13 июля.

Известная блогерша и телеведущая Настя Ивлеева опубликовала в Instagram снимки с пляжа, она отдыхает в Греции с екатеринбурженкой Дианой Коркуновой. Девушки откровенно позируют в полуобнаженном виде. Некоторые подписчики задаются вопросом, действительно ли Ивлеева решила развестись с репером Элджеем и называют Коркунову ее девушкой.

Бывший губернатор Свердловской области Эдуард Россель приехал в Нижний Тагил и побывал на месте предполагаемого захоронения Демидовых за ДК «Юбилейный». На выездном совещании присутствовали мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев и директор нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал» Эльвира Меркушева. Россель отметил, что останки будут извлечены и исследованы в современной лаборатории, в которой исследовались останки Романовых. Также он предложил построить храм на месте бывшей военной части и перезахоронить останки там. Пинаев рассказал, что работы по благоустройству парка остановлены не будут, только на месте раскопок.

Молодые люди в возрасте от 30 до 40 лет стали чаще заражаться коронавирусом. В одном из ковидных госпиталей Екатеринбурга их число в реанимации составляет 10%. 23-летняя женщина рассказала, что попала в больницу она с 2-летним сыном. За четыре дня им не было проведено никакого лечения. Однако не все оценивают работу врачей отрицательно, многие довольны персоналом и условиями.

Следственный комитет начал проверку по факту исчезновения в лесу 24-летней Яны Балабановой из Североуральска. 2 июля она направилась к знакомым на свадьбу и пропала. Часть гостей говорит, что девушка была на торжестве, а другие утверждают, что не видели ее. Волонтеры прекратили поиски Яны 12 июля, сейчас ее ищет только полиция.

Материалы по теме:
Свердловская областьитогиновостиитоги дня
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы