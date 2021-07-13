Работу дорожников раскритиковал губернатор Свердловской области

На отсутствие рабочих на объекте — строящемся путепроводе на перекрестке улицы Луганская и Объездной дороги — губернатор Свердловской области обратил внимание в своем Instagram.
Я поручил немедленно вызвать представителя компании «УралДорТехнологии» ко мне на разговор. Так работать нельзя, написал Куйвашев.
Во вторник 13 июля губернатор сообщил на своей странице, что побывал на путепроводе на улице Луганской и посмотрел, как идет ремонт. Он отметил, что на объекте появилась техника и рабочие.
Я попросил главного на объекте постараться завершить работы до 1 сентября, чтобы пробки на Кольцовском тракте исчезли как можно скорее. Буду внимательно следить за этим участком, отметил губернатор.
Напомним, в начале июня губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев дал поручение Минтрансу региона и администрации Екатеринбурга решить вопрос со строителями, которые рыбачили на Макровском мосту в Екатеринбурге.