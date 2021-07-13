Работу дорожников раскритиковал губернатор Свердловской области

Работу дорожников раскритиковал губернатор Свердловской области
Работу дорожников раскритиковал губернатор Свердловской области
Сегодня, 11:29ОбществоФото: Евгений Куйвашев в Instagram
Из-за пробок, образовавшихся в Екатеринбурге в связи с ремонтом путепроводов, глава Свердловской области Евгений Куйвашев раскритиковал работу дорожных рабочих и вызвал на «ковер» представителя компании «УралДорТехнологии».

На отсутствие рабочих на объекте — строящемся путепроводе на перекрестке улицы Луганская и Объездной дороги — губернатор Свердловской области обратил внимание в своем Instagram.

Я поручил немедленно вызвать представителя компании «УралДорТехнологии» ко мне на разговор. Так работать нельзя, написал Куйвашев.

Во вторник 13 июля губернатор сообщил на своей странице, что побывал на путепроводе на улице Луганской и посмотрел, как идет ремонт. Он отметил, что на объекте появилась техника и рабочие.

Я попросил главного на объекте постараться завершить работы до 1 сентября, чтобы пробки на Кольцовском тракте исчезли как можно скорее. Буду внимательно следить за этим участком, отметил губернатор.

Фото:Евгений Куйвашев в Instagram

Напомним, в начале июня губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев дал поручение Минтрансу региона и администрации Екатеринбурга решить вопрос со строителями, которые рыбачили на Макровском мосту в Екатеринбурге.

Сюжеты:
Екатеринбург
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