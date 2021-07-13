Росстат опубликовал подсчеты доли НГС в ВВП России

По сообщению телеграмм-канала «Мейстер», статистический ряд начинается с 2017 года. В соответствии с предоставленными данными, четыре года назад доля НГС в ВВП составляла 16,9 процентов, 3 года назад — 21,1 процент, 2 года назад — 19,2 процента и, наконец, в 2020-м составила 15,2 процентов.
Для сравнения можно взять статистику других стран. Так, в Норвегии в позапрошлом году данный показатель составил четырнадцать процентов, в Казахстане тринадцать целых три десятых процента, в Канаде десять процентов, в Америке восемь процентов. Показатель Саудовской Аравии в этот же период составил пятьдесят процентов.
Из этого можно сделать вывод, что доля нефтегазового сектора в ВВП государства варьируется, поскольку зависит от мировых цен на углеводороды: пику цен на нефть (средняя за год цена барреля Brent в 2018 году — $71,3, в 2020 — $41,8) соответствует максимум доли.