Росстат опубликовал подсчеты доли НГС в ВВП России

Росстат опубликовал подсчеты доли НГС в ВВП России
Росстат опубликовал подсчеты доли НГС в ВВП России
Сегодня, 18:56ОбществоФото: Neftegaz.RU
Росстат разместил в свободном доступе данные о доле нефтегазового сектора (НГС) во внутреннем валовом продукте России (ВВП).

По сообщению телеграмм-канала «Мейстер», статистический ряд начинается с 2017 года. В соответствии с предоставленными данными, четыре года назад доля НГС в ВВП составляла 16,9 процентов, 3 года назад — 21,1 процент, 2 года назад — 19,2 процента и, наконец, в 2020-м составила 15,2 процентов.

Для сравнения можно взять статистику других стран. Так, в Норвегии в позапрошлом году данный показатель составил четырнадцать процентов, в Казахстане тринадцать целых три десятых процента, в Канаде десять процентов, в Америке восемь процентов. Показатель Саудовской Аравии в этот же период составил пятьдесят процентов.

Из этого можно сделать вывод, что доля нефтегазового сектора в ВВП государства варьируется, поскольку зависит от мировых цен на углеводороды: пику цен на нефть (средняя за год цена барреля Brent в 2018 году — $71,3, в 2020 — $41,8) соответствует максимум доли.

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