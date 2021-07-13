Росстат опубликовал подсчеты доли НГС в ВВП России

Для сравнения можно взять статистику других стран. Так, в Норвегии в позапрошлом году данный показатель составил четырнадцать процентов, в Казахстане тринадцать целых три десятых процента, в Канаде десять процентов, в Америке восемь процентов. Показатель Саудовской Аравии в этот же период составил пятьдесят процентов.