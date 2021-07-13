Скульптуру Петра и Февронии в нижнетагильском парке «Народный» установят в сентябре

Изначально скульптура должна была появиться в парке «Народный» ко Дню семьи, любви и верности, который праздновался 8 июля 2021 года. Но так как в Москве не успели отлить её к этому сроку, установку перенесли на сентябрь, сообщает администрация Нижнего Тагила.
По словам мэра Нижнего Тагила Владислава Пинаева, площадка для установки скульптур почти готова. Работы ведутся за счёт благотворительных средств.
Напомним, в июне 2021 года был сделан фундамент, после чего стали обустраивать круглую площадку с дорожками, выставлять поребрики, а также было начато мощение дорог.