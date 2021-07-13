Подумали, что геи: типография в Екатеринбурге отказалась печатать клиенту фотографии

Типография, расположенная в Екатеринбурге, не стала печатать для клиента фотографии, поскольку посчитала, что на них изображены мужчины нетрадиционной сексуальной ориентации. Однако на кадрах были участники корейской группы BTS.

По словам клиента типографии «Акварель» Павла, он заранее связался по поводу своего заказа, но после отправки материала для печати так и не получил ответ. Потом в типографии уточнили, действительно ли на фотографиях изображены представители меньшинств. Глупо поддерживать то, что может оставить вас без внуков. У нас достаточно нормальных клиентов, чтобы начать выбирать, кому помогать, а кому нет,написал представитель типографии. Павел работает в K-pop кофейне. Фотографии он планировал отдавать клиентам в качестве подарка к заказу, сообщает Е1. Владелец типографии заявил, что на самом деле отказал клиенту, поскольку не хочет делать то, что «ему же и навредит». Также мужчина отметил, что не опасается за репутацию компании, поскольку уверен, что в России мало тех, кто поддерживает ЛГБТ.

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