Подумали, что геи: типография в Екатеринбурге отказалась печатать клиенту фотографии

По словам клиента типографии «Акварель» Павла, он заранее связался по поводу своего заказа, но после отправки материала для печати так и не получил ответ. Потом в типографии уточнили, действительно ли на фотографиях изображены представители меньшинств.
Глупо поддерживать то, что может оставить вас без внуков. У нас достаточно нормальных клиентов, чтобы начать выбирать, кому помогать, а кому нет,написал представитель типографии.
Павел работает в K-pop кофейне. Фотографии он планировал отдавать клиентам в качестве подарка к заказу, сообщает Е1. Владелец типографии заявил, что на самом деле отказал клиенту, поскольку не хочет делать то, что «ему же и навредит». Также мужчина отметил, что не опасается за репутацию компании, поскольку уверен, что в России мало тех, кто поддерживает ЛГБТ.