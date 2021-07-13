Церковь появится на месте воинской части рядом с захоронением Демидовых в Тагиле

Церковь появится на месте воинской части рядом с захоронением Демидовых в Тагиле
Церковь появится на месте воинской части рядом с захоронением Демидовых в Тагиле
Сегодня, 12:57ОбществоФото: TagilCity.ru
Церковь будет построена на месте заброшенной воинской части рядом с ДК «Юбилейный» в Нижнем Тагиле, где были предположительно найдены останки Демидовых.

Бывший губернатор Свердловской области Эдуард Россель посетил предполагаемое место захоронения Демидовых в Нижнем Тагиле. Вместе с ним на месте присутствовали мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев и директор нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал» Эльвира Меркушева.

Здесь, на месте, можно памятник поставить на хорошей плите и часовню, рассказал редакции TagilCity.ru Эдуард Россель.

Изучив документы, он предложил построить церковь на месте воинской части. Часовня также будет закончена за дворцом культуры к сентябрю текущего года.

Фонд Демидовых, который возглавляет Эдуард Россель, оплатил проектирование храма. Уже сегодня там будет заложена ниша. Планируется построить храм, наподобие Выйско-Никольской церкви. Понятно, что это будет уже не захоронение, но там планируется предать земле останки после изучения, рассказал редакции TagilCity.ru мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Напомним, в Нижнем Тагиле 8 июля во время благоустройства за ДК «Юбилейный» был найден склеп и мраморная плита. На этом месте располагается усыпальница Демидовых, где захоронены семь представителей династии. В ближайшее время археологи начнут раскопки и будут идентифицировать останки.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
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