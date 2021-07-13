Церковь появится на месте воинской части рядом с захоронением Демидовых в Тагиле

Бывший губернатор Свердловской области Эдуард Россель посетил предполагаемое место захоронения Демидовых в Нижнем Тагиле. Вместе с ним на месте присутствовали мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев и директор нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал» Эльвира Меркушева.
Здесь, на месте, можно памятник поставить на хорошей плите и часовню, рассказал редакции TagilCity.ru Эдуард Россель.
Изучив документы, он предложил построить церковь на месте воинской части. Часовня также будет закончена за дворцом культуры к сентябрю текущего года.
Фонд Демидовых, который возглавляет Эдуард Россель, оплатил проектирование храма. Уже сегодня там будет заложена ниша. Планируется построить храм, наподобие Выйско-Никольской церкви. Понятно, что это будет уже не захоронение, но там планируется предать земле останки после изучения, рассказал редакции TagilCity.ru мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.
Напомним, в Нижнем Тагиле 8 июля во время благоустройства за ДК «Юбилейный» был найден склеп и мраморная плита. На этом месте располагается усыпальница Демидовых, где захоронены семь представителей династии. В ближайшее время археологи начнут раскопки и будут идентифицировать останки.