Ввести режим ЧС из-за неурожая и роста цен предложили депутаты Свердловской области

Депутат Вячеслав Вегнер не выразил согласие с министром АПК Артёмом Бахтеревым в том, у что министерства нет возможности регулировать рынок. Вегнер предложил поставить в повестку правительства перечень вопросов по затрате бюджетных средств, пишет Znak.
Депутат Олег Исаков тоже предложил ввести режим ЧС, так как в этом году в регионе нет нормального урожая.
Сергей Никонов в свою очередь заметил, что большинство цен выросло на те продукты, которые не производятся в Свердловской области. В том числе это сахар и растительное масло. По молочной продукции в области почти нет повышения цен выше инфляции.
Напомним, что в Свердловской области овощи дорожают уже несколько месяцев. Так, стоимость килограмма моркови в магазинах доходила до 190 рублей, чем был недоволен губернатор.