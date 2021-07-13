Ввести режим ЧС из-за неурожая и роста цен предложили депутаты Свердловской области

Ввести режим ЧС из-за неурожая и роста цен предложили депутаты Свердловской области
Ввести режим ЧС из-за неурожая и роста цен предложили депутаты Свердловской области
Сегодня, 18:37ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
Депутаты Заксобрания Свердловской области на очередном заседании раскритиковали деятельность областного министерства агропромышленного комплекса и предложили ввести режим ЧС из-за плохого урожая и роста цен на продукты.

Депутат Вячеслав Вегнер не выразил согласие с министром АПК Артёмом Бахтеревым в том, у что министерства нет возможности регулировать рынок. Вегнер предложил поставить в повестку правительства перечень вопросов по затрате бюджетных средств, пишет Znak.

Депутат Олег Исаков тоже предложил ввести режим ЧС, так как в этом году в регионе нет нормального урожая.

Сергей Никонов в свою очередь заметил, что большинство цен выросло на те продукты, которые не производятся в Свердловской области. В том числе это сахар и растительное масло. По молочной продукции в области почти нет повышения цен выше инфляции.

Напомним, что в Свердловской области овощи дорожают уже несколько месяцев. Так, стоимость килограмма моркови в магазинах доходила до 190 рублей, чем был недоволен губернатор.

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