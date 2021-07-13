Якобашвили вышел из акционерного капитала краснодарских компаний

ОАО «Ейский портовый элеватор» было создано в 1957 году на базе двух предприятий - Ейского хлебоприемного пункта и Ейского комбикормового завода. Сейчас Ейский портовый элеватор занимается хранением и складированием зерна, а также отгрузкой зерновых сельскохозяйственных культур на экспорт.