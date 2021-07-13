Якобашвили вышел из акционерного капитала краснодарских компаний

Якобашвили сообщил о разговоре с частными инвесторами, которые пытались заинтересовать его комплексным развитием инфраструктуры соответствующих активов.
Бизнесмен отметил, что при реализации новых инвестиционных программ необходимо его активное и непосредственное участие. Учитывая эти и другие вопросы, Якобашвили решил продать ценные бумаги этих предприятий. Об этом информирует yugopolis.ru.
Коммерсант не сомневается, что организации Краснодарского края продолжат успешно развиваться и смогут реализовать заложенный в них потенциал. Тут им помогут новые люди и решения.
ОАО «Ейский портовый элеватор» было создано в 1957 году на базе двух предприятий - Ейского хлебоприемного пункта и Ейского комбикормового завода. Сейчас Ейский портовый элеватор занимается хранением и складированием зерна, а также отгрузкой зерновых сельскохозяйственных культур на экспорт.
Азовскую судоремонтную компанию создали в 2003 году. Она специализируется преимущественно на транспортной обработке грузов. Еще компания занимается обработкой древесины, оптовой торговлей пиломатериалами, а также ремонтом машин и разного оборудования.