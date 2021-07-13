Якобашвили вышел из акционерного капитала краснодарских компаний

Якобашвили вышел из акционерного капитала краснодарских компаний
Якобашвили вышел из акционерного капитала краснодарских компаний
Сегодня, 20:07ОбществоФото: фрагмент видео
Предприниматель Давид Якобашвили вышел из акционерного капитала АО «Ейский портовый элеватор» и АО «Азовская судоремонтная компания» в связи с большой нагрузкой.

Якобашвили сообщил о разговоре с частными инвесторами, которые пытались заинтересовать его комплексным развитием инфраструктуры соответствующих активов.

Бизнесмен отметил, что при реализации новых инвестиционных программ необходимо его активное и непосредственное участие. Учитывая эти и другие вопросы, Якобашвили решил продать ценные бумаги этих предприятий. Об этом информирует yugopolis.ru.

Коммерсант не сомневается, что организации Краснодарского края продолжат успешно развиваться и смогут реализовать заложенный в них потенциал. Тут им помогут новые люди и решения.

ОАО «Ейский портовый элеватор» было создано в 1957 году на базе двух предприятий - Ейского хлебоприемного пункта и Ейского комбикормового завода. Сейчас Ейский портовый элеватор занимается хранением и складированием зерна, а также отгрузкой зерновых сельскохозяйственных культур на экспорт.

Азовскую судоремонтную компанию создали в 2003 году. Она специализируется преимущественно на транспортной обработке грузов. Еще компания занимается обработкой древесины, оптовой торговлей пиломатериалами, а также ремонтом машин и разного оборудования.

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