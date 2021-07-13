За продажу контрафактных кукол «L.O.L» наказана тагильчанка

Согласно картотеке арбитражного суда Свердловской области, истцом являлось МУ МВД РФ «Нижнетагильское», суд состоялся 7 июля 2021 года.
8 апреля 2021 года в павильоне «Игрушки inn», расположенном на Свердловском шоссе, 31а в Нижнем Тагиле, проводилась проверка полицией, в ходе которой была обнаружена контрафактная продукция — четыре пластиковых упаковки кукол с логотипам «L.O.L.».
Куклы были изъяты и направлены на исследование, которое выявило, что ИП никаких соглашений об использовании этих товарных знаков не заключала, разрешений на производство, хранение и продажу не поучала. Таким образом, предприниматель нарушила исключительные права правообладателя на товарные знаки компании «МГА Энтертейнмент».
По решению суда, предприниматель привлечена к административной ответственности за незаконное использование товарного знака (ч.2 ст. 14.10 КоАП РФ), однако штраф ей был заменен на предупреждение. Кроме того, контрафактная продукция была изъята.
Напомним, тагильчанин, который продавал нелегальную продукцию под известным товарным знаком с признаками контрафактности, предложил взятку за закрытие дела и был оштрафован на 40 тысяч рублей.