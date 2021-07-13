За продажу контрафактных кукол «L.O.L» наказана тагильчанка

Куклы были изъяты и направлены на исследование, которое выявило, что ИП никаких соглашений об использовании этих товарных знаков не заключала, разрешений на производство, хранение и продажу не поучала. Таким образом, предприниматель нарушила исключительные права правообладателя на товарные знаки компании «МГА Энтертейнмент».