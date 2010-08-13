11 и 12 августа на Урале были самыми жаркими за 174 года
13 августа 2010, 16:50ОбществоОльга
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Самыми знойными на Среднем Урале за последние 174 года стали 11 и 12 августа.
Как сообщает Свердловский гидрометцентр, в эти два дня температура превысила 35 градусов и оказалась выше, чем в эти же сутки во все предшествующие годы метеорологических наблюдений.
В выходные дни погода обещает быть солнечной.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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