ЧС по засухе в Свердловской области объявлена с целью получения средств из федерального бюджета

«Чрезвычайная ситуация в области была объявлена с целью получения средств для компенсации убытков сельхозтоваропроизводителям, так как в этом случае пострадавшие предприятия могут рассчитывать на помощь из федерального бюджета», - сказал Гредин.

Между тем, в то время, как президент России Дмитрий медведев поручил правительству и контролирующим ведомствам не допускать повышения цен на продукты питания, в Свердловской области прогнозируют подорожание хлеба, овощной и животноводческой продукции. Об этом сообщает ИАА "УралБизнесКонсалтинг" .

«Я думаю, что, если засуха не отступит, цены начнут расти в основном на молоко, так как своего производства мяса у нас практически нет, а производители птицы будут смотреть на своих челябинских и тюменских коллег. Если засуха отступит в ближайшее время, всё останется по-прежнему, если нет — повышения цен на молочную продукцию можно ждать уже до конца месяца», — скаал депутат Облдумы Лев Ковпак.