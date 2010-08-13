"Евраз" помог обустроить Аллею Героев
13 августа 2010, 17:15ОбществоОльга
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"Евраз" оказал помощь в строительстве монумента в честь тагильчан - Героев Советского Союза и полных кавалеров Ордена Славы.
Как отмечает департамент по связям со СМИ "Евраза", при поддержке компании заасфальтированы тротуары, разбиты клумбы и газоны в районе мемориала, выполнены работы по озеленению "Аллеи героев". Кроме того, установлена система круглосуточного видеонаблюдения.
"Компания всегда готова поддерживать подобные социальные проекты", - заявила директор "Благотворительного фонда "Евраза" - Урал" Елена Раудштейн. Активное участие в сборе средств на возведение монумента также приняли работники НТМК и Высокогорского ГОКа. Все собранные ими средства переведены на специальный банковский счет в Совет ветеранов Нижнего Тагила.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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