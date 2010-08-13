"Евраз" помог обустроить Аллею Героев

Как отмечает департамент по связям со СМИ "Евраза", при поддержке компании заасфальтированы тротуары, разбиты клумбы и газоны в районе мемориала, выполнены работы по озеленению "Аллеи героев". Кроме того, установлена система круглосуточного видеонаблюдения.