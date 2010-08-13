Мэр попросила жителей Нижнего Тагила не ездить на природу в эти выходные

Ситуацию с лесными пожарами обсудили сегодня на первом заседании созданного в городе оперативного штаба по предупреждению и организации тушения лесных и торфяных пожаров.

Директор нижнетагильского лесничества Евгений Резников отметил, что территория Нижнего Тагила сегодня одна из самых благополучных в области. Если в среднем по региону площадь одного лесного пожара составляет 58 гектаров, то на территории нашего города менее 8 гектаров.

Значительно хуже ситуация с возгораниями, по информации Евгения Резникова, в Невьянске, Кировграде, Кушве, Екатеринбурге.

Как отметили в пресс-службе администрации города, мэр поручила инициировать работу по организации в Нижнем Тагиле муниципальной пожарной охраны, а также провести мероприятия по инвентаризации всех имеющихся на территории города пожарных гидрантов.