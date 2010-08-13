Милиционеры Нижнего Тагила вынужденно стали пожарными

Вчера вечером руководители отделов по борьбе с преступлениями на потребительском рынке нижнетагильского УВД и райотделов милиции возвращались с совещания в Екатеринбурге и увидели на выезде из Николо-Павловского языки пламени. Горела трава и сухостой в районе заброшенной котельной недалеко от трассы.

Выскочив из машины, милиционеры – одна женщина и четверо мужчин - увидели, что рядом с огнем находится газопровод. Как сообщает пресс-служба УВД Нижнего Тагила, правоохранители вызвали пожарных и бросились к соседнему дому, где вооружились ведрами и водой.

В течение часа милиционеры боролись с огнем на площади 40 квадратных метров и следили, чтобы он не достиг газопровода. К приезду пожарных пламя уже удалось сбить. По словам руководителя пресс-службы ГУВД Свердловской области Валерия Горелых, тагильские милиционеры, ликвидировавшие чрезвычайную ситуацию, будут поощрены.