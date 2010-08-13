МТС опять не работал
13 августа 2010, 11:03ОбществоСергей Демидов
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Сегодня в пятницу 13 августа в Нижнем Тагиле с 9:30 утра опять мистически перестала работать связь МТС.
Предположительно как и в прошлый раз , произошел сбой в системе 2G, и у абонентов до сих пор нет возможности воспользоваться сотовым телефоном.
Телефоны других операторов связи на данный момент работают в обычном режиме.
Специалисты компании МТС на вопрос недовольных абонентов "Когда же будетсвязь?" отвечают "На данный мемент усиленно работает техническийспециалист и в течении рабочего дня все неполадки сети будут устранены".
С нетерпением ждем развития событий.
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