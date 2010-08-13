На Среднем Урале становится прохладнее

По сообщению Свердловского Гидрометцентра, сегодня днем ожидается малооблачная погода, +24..26°, ветер северо-западный, умеренный. Ближайшей ночью малооблачная погода, температура +11°..15°. В выходные ожидается ясная погода; днем +19..21°.