На Среднем Урале становится прохладнее
13 августа 2010, 09:58ОбществоОльга
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На Средний Урал идет похолодание. Уже к середине следующей недели похолодает до +6° ночью и +14° днем.
По сообщению Свердловского Гидрометцентра, сегодня днем ожидается малооблачная погода, +24..26°, ветер северо-западный, умеренный. Ближайшей ночью малооблачная погода, температура +11°..15°. В выходные ожидается ясная погода; днем +19..21°.
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