Обитатели немецкого дома престарелых стали участниками рок-группы

Сейчас пожилые люди готовятся сняться в реалити-шоу, которое расскажет о буднях престарелых рокеров. Группе предстоит работа над записью своих композиций, а также репетиция с грандами рок-музыки. Апогеем программы и биографии рок-коллектива станет участие пенсионеров в музыкальном фестивале.

"В доме престарелых нам все равно нечем заняться, так почему бы нам и не попробовать себя в роли рок-звезд? Ну а кроме того, не может не привлекать внимание тот факт, что мы все старше, чем Rolling Stones", - отметил один из участников коллектива. Замечание о возрасте соответствует действительности - общий возраст "роллингов" 267 лет.