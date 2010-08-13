Обитатели немецкого дома престарелых стали участниками рок-группы
13 августа 2010, 16:55ОбществоОльга
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Общий возраст членов коллектива - 2 тысячи 200 лет.
Сейчас пожилые люди готовятся сняться в реалити-шоу, которое расскажет о буднях престарелых рокеров. Группе предстоит работа над записью своих композиций, а также репетиция с грандами рок-музыки. Апогеем программы и биографии рок-коллектива станет участие пенсионеров в музыкальном фестивале.
"В доме престарелых нам все равно нечем заняться, так почему бы нам и не попробовать себя в роли рок-звезд? Ну а кроме того, не может не привлекать внимание тот факт, что мы все старше, чем Rolling Stones", - отметил один из участников коллектива. Замечание о возрасте соответствует действительности - общий возраст "роллингов" 267 лет.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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