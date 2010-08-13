Правительство профинансировало второй этап программы утилизации старых автомобилей
13 августа 2010, 08:33ОбществоОльга
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Правительство России выделило 10 млрд. рублей на второй этап программы утилизации старых автомобилей.
Соответствующее положение подписал премьер Владимир Путин. По словам главы Минпромторга, на втором этапе, как и на первом, предполагается выдать свидетельства на утилизацию 200 тысяч автомобилей.
Первый этап программы утилизации проходил в марте-июне этого года. На него было выделено 11 миллиардов рублей. На первом этапе программы из 200 тысяч заявок на новые машины 161 тысяча пришлась на автомобили Lada, сообщает РИА НОВОСТИ.
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