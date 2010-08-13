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Проблемы с отоплением сельских территорий должны быть решены до конца сентября
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Проблемы с отоплением сельских территорий должны быть решены до конца сентября

13 августа 2010, 17:18ОбществоОльга
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