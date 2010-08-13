Проблемы с отоплением сельских территорий должны быть решены до конца сентября
13 августа 2010, 17:18ОбществоОльга
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До конца сентября должны быть устранены проблемы с питьевым водоснабжением и отоплением сельских населенных пунктов, относящихся к Нижнему Тагилу. Такую задачу поставила мэр Валентина Исаева.
Еще раньше, до конца лета, должны быть сняты проблемы, связанные с доставкой учащихся из сел в школы, а также с подготовкой образовательных учреждений в деревнях к новому учебному году, отметили в пресс-службе администрации города.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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