Об этом пишет "Московский комсомолец". По данным Рослесозащиты на 6 августа, "радиоактивные" пожары зафиксированы на территории 3,9 тыс. га в Брянской, Калужской, Челябинской, Курганской, Орловской, Пензенской и Тульской областях. Именно там леса поражены радионуклидами после чернобыльской и кыштымской аварий.

В российском отделении "Гринписа" изданию рассказали, что они пристально следят за ситуацией в лесах и, по словам руководителя энергетической программы Владимира Чупрова, пока что паниковать рано - на самых загрязненных радиоактивными веществами участках очагов возгораний нет, пожары пока только в приграничной зоне.