"Радиоактивные" пожары
13 августа 2010, 10:15ОбществоОльга
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Экологи в тревоге: из лесов, расположенных в зоне поражения радиацией после чернобыльской катастрофы, до Москвы и, возможно, Восточной Европы, могут долететь радиоактивные вещества.
Об этом пишет "Московский комсомолец". По данным Рослесозащиты на 6 августа, "радиоактивные" пожары зафиксированы на территории 3,9 тыс. га в Брянской, Калужской, Челябинской, Курганской, Орловской, Пензенской и Тульской областях. Именно там леса поражены радионуклидами после чернобыльской и кыштымской аварий.
В российском отделении "Гринписа" изданию рассказали, что они пристально следят за ситуацией в лесах и, по словам руководителя энергетической программы Владимира Чупрова, пока что паниковать рано - на самых загрязненных радиоактивными веществами участках очагов возгораний нет, пожары пока только в приграничной зоне.
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