Самый титулованный прыгун России считает, что трамплины на Долгой будут лучшие в Европе
13 августа 2010, 17:00ОбществоОльга
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10-кратный призер этапов Кубка мира по прыжкам с трамплинов Дмитрий Васильев считает, что трамплины на горе Долгая будут лучшие в Европе. Об этом он заявил в интервью "Спорт Экспрессу".
"Если все получится так, как записано в проекте, это будет один из лучших комплексов Европы", - отметил Дмитрий Васильев. По его словам, на Урале очень хороший климат. Если будут приобретены снежные пушки, начинать прыгать по-зимнему можно будет очень рано. К тому же географическое расположение Нижнего Тагила очень удачное, считает спортсмен.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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