Самый титулованный прыгун России считает, что трамплины на Долгой будут лучшие в Европе

"Если все получится так, как записано в проекте, это будет один из лучших комплексов Европы", - отметил Дмитрий Васильев. По его словам, на Урале очень хороший климат. Если будут приобретены снежные пушки, начинать прыгать по-зимнему можно будет очень рано. К тому же географическое расположение Нижнего Тагила очень удачное, считает спортсмен.