Сбои связи МТС связаны с профилактическими работами, которые проводятся в сети
13 августа 2010, 16:42ОбществоОльга
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Сегодня утром в момент проведения плановых работ в сети МТС абоненты некоторых районов Нижнего Тагила не могли пользоваться услугами связи.
Как сообщила специалист по связям с общественностью МТС-Урал Дарья Вольхина, в сети МТС проводятся профилактиеские работы, связанные с с масштабной программой по развитию сети МТС в Нижнем Тагиле и северных районах Свердловской области. В том числе ведутся работы по расширению зоны действия сетей "третьего поколения" 3G.
В течение следующей недели абонентам, которые столкнулись с трудностями, обещают произвести пересчет абонентской платы за период, когда они не могли пользоваться услугами.
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