Сбои связи МТС связаны с профилактическими работами, которые проводятся в сети

Как сообщила специалист по связям с общественностью МТС-Урал Дарья Вольхина, в сети МТС проводятся профилактиеские работы, связанные с с масштабной программой по развитию сети МТС в Нижнем Тагиле и северных районах Свердловской области. В том числе ведутся работы по расширению зоны действия сетей "третьего поколения" 3G.