Сегодня пятница, 13ое

В этот день бизнес теряет около 800-900 млн. долларов, так как люди отказываются летать самолетами и работать как обычно. Многих парализует страх.

Так, великий немецкий поэт Иоганн Вольфганг Гете и композитор Арнольд Шенберг в пятницу 13-ое не выходили из своих домов.

Американцы панически боятся числа 13. В их зданиях нет 13-го этажа, в авиакомпаниях нет рейсов с номером 13, квартиры и дома с этим номером можно купить значительно дешевле. Суеверные люди в Париже могут нанять специального человека, который станет 14-м гостем.

Военно-морские силы Великобритании однажды произвели корабль под названием «Пятница 13-е» (Friday the 13th). В свое первое плаванье корабль отправился в пятницу 13-го числа. Больше его никто никогда не видел.

Впрочем, есть страны, где число 13 считается счастливым. У католиков 13 – священное число, потому что это символ Христа и 12 апостолов. Аборигены Центральной и Южной Америки, а также жители Италии, Португалии и Испании считают, что 13 приносит удачу. Китайская «Книга перемен» трактует число 13 как счастливое.

Страх перед пятницей 13 называется параскаведекатриафобия (от греч. слова «Параскеви» (Παρασκευή), означающего «Пятница» и «Декатрейс» (δεκατρείς), означающего «Тринадцать»). Также используется другое название этой фобии — фриггатрискаидекафобия, которое происходит от имени богини Фригг (др.-исл. Frigg) в германо-скандинавской мифологии.