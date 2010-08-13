Среднеуральские аграрии начали посев озимых культур

Как сообщили "Уралинформбюро" в хозяйстве "Ударник" Артинского района Свердловской области, из-за жары 2010 года к середине августа в почве совсем не осталось влаги. В прошлом году фермеры к 12 августа уже начали "озимую" кампанию, и затягивать с ее стартом сейчас они не видят смысла. Семена оставляют в земле до первых дождей.