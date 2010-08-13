Тысячи заявок на биометрические загранпаспорта исчезли из базы данных ФМС
13 августа 2010, 09:03ОбществоОльга
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Тысячи россиян не получат биометрические загранпаспорта вовремя.
В НИИ "Восход" из-за жары сломался кондиционер и залил конденсатом главный сервер Федеральной Миграционной Cлужбы c данными граждан. Чтобы извлечь дубли файлов из баз данных "Гознака", понадобится полмесяца.
Предполагается, что всего на сервере лежало до 200 тысяч необработанных заявок, говорит источник "Газеты.Ru"в ведомстве.
«Если людям надо уехать срочно, если граждане хотят уехать от жары и смога сейчас, то они могут получить документ старого образца сроком на пять лет. Правда, в таком случае им придется повторно прийти в ФМС», — сказал пресс-секретарь ведомства Константин Полторанин.
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