Тысячи заявок на биометрические загранпаспорта исчезли из базы данных ФМС

Предполагается, что всего на сервере лежало до 200 тысяч необработанных заявок, говорит источник "Газеты.Ru" в ведомстве.

«Если людям надо уехать срочно, если граждане хотят уехать от жары и смога сейчас, то они могут получить документ старого образца сроком на пять лет. Правда, в таком случае им придется повторно прийти в ФМС», — сказал пресс-секретарь ведомства Константин Полторанин.