В Свердловской области пострадавшим от лесных пожаров выдадут деньги

Соответствующий документ подписал председатель правительства Свердловской области Анатолий Гредин. Сумма финансовой поддержки утратившим имущество составляет 100 тысяч рублей на человека. Покупку жилья на первичном и вторичном рынках и последующую их передачу муниципалитетам поручено провести министерству по управлению государственным имуществом Свердловской области.

Средства будут выделены из резервного фонда региона. Кроме того, правительство Свердловской области готовит обращение в адрес правительства РФ о выделении региону дотаций из федерального бюджета для оказания дополнительной материальной помощи пострадавшим от лесных пожаров, сообщает Департамент информационной политики Свердловской области.