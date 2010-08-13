В Свердловской области пострадавшим от лесных пожаров выдадут деньги
13 августа 2010, 09:36ОбществоОльга
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Финансовая помощь будет оказана гражданам, утратившим жилье или имущество в результате лесных пожаров.
Соответствующий документ подписал председатель правительства Свердловской области Анатолий Гредин. Сумма финансовой поддержки утратившим имущество составляет 100 тысяч рублей на человека. Покупку жилья на первичном и вторичном рынках и последующую их передачу муниципалитетам поручено провести министерству по управлению государственным имуществом Свердловской области.
Средства будут выделены из резервного фонда региона. Кроме того, правительство Свердловской области готовит обращение в адрес правительства РФ о выделении региону дотаций из федерального бюджета для оказания дополнительной материальной помощи пострадавшим от лесных пожаров, сообщает Департамент информационной политики Свердловской области.
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