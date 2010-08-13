В закусочных быстрого питания рекомендуют продавать таблетки

Одна таблетка статина (класс медикаментов, понижающих холестерин в плазме) в день, по их словам, сводит на нет тот вред, который наносит организму ежедневное употребление чизбургера и молочного коктейля. По мнению диетологов, подобный подход к нейтрализации вреда можно сравнить с применением фильтров в сигаретах - или ремней безопасности в автомобилях.