В закусочных быстрого питания рекомендуют продавать таблетки
13 августа 2010, 09:18ОбществоОльга
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Закусочным быстрого питания стоит рассмотреть возможность выдачи посетителям препаратов, понижающих уровень холестерина, которые нейтрализовали бы последствия поедания жирных продуктов.
С таким предложением выступили диетологи из лондонского Имперского колледжа.
Одна таблетка статина (класс медикаментов, понижающих холестерин в плазме) в день, по их словам, сводит на нет тот вред, который наносит организму ежедневное употребление чизбургера и молочного коктейля. По мнению диетологов, подобный подход к нейтрализации вреда можно сравнить с применением фильтров в сигаретах - или ремней безопасности в автомобилях.
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